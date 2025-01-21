Abdülkerim Bardakcı Sezonun 4. Golünü Attı
Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.
Galatasaray'ın defans futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Dinamo Kiev maçında kaydettiği golle, bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Müsabakanın 21. dakikasında Abdülkerim'in ceza sahası dışından vuruşunda Oleksandr Tymchyk'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0'a geldi.
30 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını 4 yaptı. Bardakcı Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 1'er kez gol sevinci yaşadı.
Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL