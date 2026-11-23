Abdülkerim Bardakcı, aslan iddialarına evdeki aslanı 'oğlum' diyerek yanıt verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaraylı milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Sarıyer Uskumruköy'de görülen aslanın kendisine ait olduğu iddialarına yanıt verdi. Bardakcı, evde beslediği bir aslanı olduğunu ve onun 'oğlu' olduğunu söyledi; Eren Elmalı ise 'Aslanın oğlu da aslandır' dedi.
GALATASARAYLI milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, İstanbul Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslanın kendisine ait olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Tecrübeli futbolcunun gece vakti kişisel hesabından bir aslanı severken çekilmiş görüntülerini yayınlaması üzerine, bölgede görülen hayvanın kendisine ait olabileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunarak iddialara yanıt veren Abdülkerim Bardakcı, "Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu anda. Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum. Sadece bunu söyleyebilirim" dedi. Eren Elmalı ise konuyla ilgili, "Aslanın oğlu da aslandır" ifadelerini kullandı.