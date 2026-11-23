GALATASARAYLI milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, İstanbul Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslanın kendisine ait olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Tecrübeli futbolcunun gece vakti kişisel hesabından bir aslanı severken çekilmiş görüntülerini yayınlaması üzerine, bölgede görülen hayvanın kendisine ait olabileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunarak iddialara yanıt veren Abdülkerim Bardakcı, "Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu anda. Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum. Sadece bunu söyleyebilirim" dedi. Eren Elmalı ise konuyla ilgili, "Aslanın oğlu da aslandır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı