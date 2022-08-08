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ABD'deki Mubadala Tenis Turnuvası'nı Kasatkina kazandı

ABD'deki Mubadala Tenis Turnuvası'nı Kasatkina kazandı

ABD'deki Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Mubadala Silikon Vadisi Klasik Tenis Turnuvası'nı Daria Kasatkina kazandı.

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ABD'deki Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Mubadala Silikon Vadisi Klasik Tenis Turnuvası'nı Daria Kasatkina kazandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentinde düzenlenen turnuvada yedinci seribaşı Kasatkina, Shelby Rogers'ı 2-1 yenerek turnuvada şampiyon oldu.

Çiftler finalinde ise dördüncü seribaşı Çinli Xu Yifan ve Yang Zhaoxuan, Japonya'dan Shuko Aoyama ve Tayvan'dan Chan Hao-Ching'i 2-0 yenerek turnuvayı şampiyon tamamladı.

AA / Fatih Erel - Spor

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