ABD Açık'ta Zheng ve Andreeva çeyrek finalde
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Çinli Qinwen Zheng ve Rus Mirra Andreeva, çeyrek finale çıktı.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Çinli Qinwen Zheng ve Rus Mirra Andreeva, çeyrek finale çıktı.
New York kentindeki turnuvanın 9. gününde 2022 ABD Açık şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek (8), tek kadınlar 4. tur mücadelesinde Çinli Qinwen Zheng ile karşılaştı.
Rakibini 7-5 ve 6-3 biten setlerle 2-0 yenen Zheng, adını son 8 isim arasına yazdırdı. Zheng'in çeyrek finaldeki rakibi, Naomi Osaka-Elena Rybakina maçının galibi olacak.
Fransa Açık'ın son şampiyonu Mirra Andreeva (5) ise Avusturyalı Anastasia Potapova (24) karşısında 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) galip gelerek yoluna devam etti. Andreeva, çeyrek finalde Iva Jovic-Coco Gauff maçının galibiyle eşleşecek.