ABD Açık'ta Sabalenka ve Djokovic 4. Tura Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, tek erkeklerde ise 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic, dördüncü tura yükseldi. Sabalenka, Leylah Fernandez'i yenerek, Djokovic ise Cameron Norrie'yi mağlup etti.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, 4. tura yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı gününde Belarus raket Sabalenka, 2021 ABD Açık yarı finalinde kendisini eleyen Kanadalı Leylajh Fernandez ile karşılaştı.

Son şampiyon Sabalenka, rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tur biletini aldı.

4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, Belarus Victoria Azarenka'yı 6-1 ve 7-5, 5 numaralı seribaşı Rus Mirra Andreeva da Taylor Towssend'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini, Çek Marketa Vondrousova'ya 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0, 10 numaralı seribaşı ABD'li Emma Navarro da Çek Barbora Krejcikova'ya 6-4, 4-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Tek erkeklerde kariyerinin 25. grand slam zaferini kovalayan 38 yaşındaki Djokovic, Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-4, 6-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

4 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz de İsviçreli Jerome Kym'i 7-6, 6-7, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde kaza geçiren İrem Helvacıoğlu, düğüne boyunlukla geldi

"Felç kaldım sandım" demişti! Kazadan sonra ilk kez görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.