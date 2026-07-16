Haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Ukrayna ile karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 VNL üçüncü haftasında yarın TSİ 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak. İki takım da 9 maçta 6 galibiyete sahip.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında yarın Ukrayna ile mücadele edecek.

VNL'in Sırbistan etabındaki ilk maçında ev sahibi takımı 3-0 yenen milliler, Belgrad Arena'da Ukrayna ile oynayacağı ikinci maçına yarın TSİ 17.30'da çıkacak.

Her iki takımın da puan tablosunda 9 maçta 6 galibiyeti bulunurken Türkiye, 17 puanla 6. sırada yer alıyor. Ukrayna ise 19. puanla 5. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın

Görüntüler hiç iyi değil! Alevler saatlerdir söndürülemiyor
Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış

"Haluk'a bu ülke laf söyletmez" demişti! Gülben Ergen'den sitem
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı

Haluk Levent'i tutuklatan sevk yazısı! Ahbap dernek bile değilmiş
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı

15 Temmuz gecesi, Obama bakın neredeymiş?