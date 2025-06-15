A Milli Voleybol Takımı İlk Galibiyetini Aldı

A Milli Voleybol Takımı İlk Galibiyetini Aldı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Türkiye, turnuvanın ilk haftasını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 4. maçında ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin ilk haftasını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı.

Salon: Qujiang Spor Kompleksi

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Fahad İsmail Mohamd (Katar)

Çin: Yu, Ji, Li, Jiang, Yu Y.T., Peng, Qu (L) (Zhang, Wang, Zhai, Wang H.B.)

Türkiye : Kaan, Yiğit, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Vahit Emre, Berkay (L) (Gökçen, Berk)

Setler: 22-25, 21-25, 20-25

Süre: 1 saat 19 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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