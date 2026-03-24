Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu

A Milli Takım’da Romanya maçı öncesi sevindiren bir gelişme yaşandı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun son durumu teknik heyetin yüzünü güldürdü.

SAKATLIĞINI GERİDE BIRAKTI

Son dönemde yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu, Inter’in Fiorentina ile oynadığı karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıktı ve 69 dakika görev yaptı. Tecrübeli oyuncunun mücadeleyi sorunsuz tamamlaması, sağlık durumunun iyiye gittiğini gösterdi.

MONTELLA DERİN NEFES ALDI

Ocak ayından bu yana 12 resmi maçta forma giyemeyen yıldız orta sahanın yeniden sahalara dönmesi, teknik direktör Vincenzo Montella’yı rahatlattı. Hakan’ın hem fiziksel hem de mental olarak hazır hale gelmesi, Romanya maçı öncesinde teknik heyet açısından kritik bir avantaj olarak değerlendirildi.

ROMANYA MAÇINDA 11’E YAKIN

32 yaşındaki futbolcunun A Milli Takım kampına katıldığı ve Romanya karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkabilecek durumda olduğu belirtildi. Montella’nın oyun planında kilit rol üstlenmesi beklenen Hakan’ın performansı merakla bekleniyor.

MERİH YOK, ARAL KADRODAN ÇIKTI

Öte yandan Merih Demiral’ın sakatlığı devam ederken Romanya maçında forma giymesi beklenmiyor. Aral Şimşir ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.