A Milli Takım Meksika Maçı Öncesi Son Antrenmanı Yaptı

A Milli Takım Meksika Maçı Öncesi Son Antrenmanı Yaptı
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A Milli Takım Meksika Maçı Öncesi Son Antrenmanı Yaptı
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A Milli Futbol Takımı, Meksika ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Chapel Hill'deki Kenan Memorial Stadyumu'nda son antrenmanını basına açık olarak gerçekleştirdi. Maç, Türk futbol tarihinde iki ülke takımları açısından önemli bir karşılaşma olacak.

- A Milli Takım, Meksika maçı öncesi Chapel Hill'de sahaya çıktı

CAROLINA - A Milli Futbol Takımı, Meksika maçının son hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı stadyumda basına açık gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi son antrenmanını yaptı. Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın oynanacağı Chapel Hill kentindeki Kenan Memorial Stadyumu'nda resmi antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmaları ve taktik organizasyonlarla devam etti. Maç öncesi son taktik denemelerin yapıldığı çalışmaya tüm oyuncular katıldı.

Meksika ile ilk randevu

Türkiye ve Meksika, A Milli Takım düzeyinde tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki ülkenin futbol geçmişinde köklü başarılar bulunurken, bu karşılaşma 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD'de, ev sahibi ülkenin seyircileri önünde oynanacak olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor.

ABD kampı tamamlanıyor

Amerika kampı boyunca hem fiziksel yükleme hem de oyun sisteminin test edilmesi açısından verimli bir dönem geçiren A Milli Takım, Meksika karşılaşmasının ardından yurda dönecek. Teknik heyet, kamp değerlendirmesinin ardından eylül ayında başlayacak resmi maçlara yönelik kadro yapılandırmasına son şeklini verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Spor
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