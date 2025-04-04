Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı

Yunanistan'da çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı

CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı
Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti

Büşra'nın katil zanlısı için yapılan yorumlar hayrete düşürdü

A Milli Takım, Meksika ile Özel Maç Oynayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 10 Haziran'da Meksika ile özel bir maç yapacak. Bilet satışları başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 10 Haziran Salı günü Meksika ile karşılaşacağı özel müsabakanın tribün bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak karşılaşmanın tüm bilet satış organizasyonu Soccer United Marketing tarafından gerçekleştirilmekte olup, yaşanabilecek olumsuz durumlarda TFF herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek.

Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, biletleri goheels.evenue.net üzerinden satın alabilecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.