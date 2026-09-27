A Milli Takım'ın yarınki rakibi İtalya, Mancini yönetiminde hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım'ın yarınki rakibi İtalya, Mancini yönetiminde hazırlıklarını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Mancini yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti, maç yarın 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İtalya, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Antrenman, Mancini'nin oyuncularıyla yaptığı konuşmanın ardından başladı.
İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Türkiye-İtalya karşılaşması, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.