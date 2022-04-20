A Milli Takım'ı şaha kaldıracak golcü İsviçre'de bulundu! İşte yeni Burak Yılmaz

Avrupa'daki Türk gençleri izlemeye devam eden A Milli Takım'ın son olarak gündemine aldığı isim heyecan yarattı. İsviçre ekibi Lausanne Sport forması giyen Zeki Amdouni'ye milli formayı giydirmek için girişimlere başlayan A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, 21 yaşındaki golcünün 2 gol atarak yıldızlaştığı maçı tribünden takip etti.

33 MAÇTA 15 GOL ATTI

Fanatik'in İsviçre basınından aktardığı habere göre, Millî Takımımızın iki yetkilisi, Lausanne Sport - Lugano maçını tribünden takip ettiler. Bu iki kişilik heyette A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak da yer aldı. Lausanne Sport'un Lugano'yu 4-1 mağlup ettiği maçta Mohamed Zeki Amdouni, 2 gol ile öne çıkan isim oldu. 21 yaşındaki forvet; bu sezon takımı Lausanne Sport ile çıktığı 33 maçta 15 gol atmayı başardı.

Zeki Amdouni

"TÜRK TEMSİLCİLERİN TRİBÜNDE OLACAKLARINI DUYDUM"

Lausanne Sport'un golcüsü, A Millî Takımımız tarafından takip edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Performansının takdir edilmesi olarak tanımladığı durumdan menunniyetini dile getiren Amdouni, "Maçtan önce Türk temsilcilerin tribünlerde olacaklarını duydum. Son zamanlarda yaptıklarımın önemli bir kanıtı olduğunu düşünüyorum. Bu, maçın önüne geçmedi ve normal performansımı sergiledim" dedi. Genç golcü; gelecekte Türkiye forması giyip giymeyeceğine ilişkin soruya ise, "Göreceğiz" şeklinde cevap verdi.

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