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A Milli Takım, Galler Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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A Milli Futbol Takımı, Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçı öncesinde antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları ile sürdü.

- Milliler, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında yarın Kayseri'de oynayacağı Galler müsabakasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk, rondo ve 9'a 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galler mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.

Milli Takım kafilesi saat 16.00'da Kayseri'ye hareket edecek.

A Milli Takım, Galler Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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