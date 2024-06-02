A Milli Takım, EURO 2024 öncesi İtalya ile hazırlık maçına çıkacak

EURO 2024 öncesindeki ilk özel maçında 4 Haziran'da Bologna'da son Avrupa şampiyonu İtalya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, bu müsabakanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde yapılan çalışmaya aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Aktivasyon egzersizleriyle başlayan antrenmanda daha sonra ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan bir bölümü rondo çalışması yaparken, diğerleri ise serbest vuruşlar üzerine çalıştı. Son bölümde ise çift kaleli taktik oyun oynandı.

Ay-Yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi. - İSTANBUL