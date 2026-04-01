Kaan Ayhan: Uzun yıllardır bugünü bekliyoruz

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nın savunmacısı Kaan Ayhan, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmanın mutluluğunu ifade etti. Kosova'ya karşı elde edilen 1-0'lık galibiyeti değerlendirerek, uzun yıllardır bu anı beklediklerini belirtti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli savunmacısı Kaan Ayhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıllardır bugünü beklediklerini söyleyen Kaan Ayhan, "Hepimiz çok mutluyuz. İnşallah milletimiz de en az bizim kadar mutlu olmuştur. Uzun yıllardır bugünü bekliyoruz, bu maçı bekliyoruz. Çok şükür takım arkadaşlarım sağ olsun gerekeni yaptı. O yüzden hepimiz çok mutluyuz. Şimdi Dünya Kupası'na hazırlanacağız" diye konuştu.

'GRUPTA FAVORİLERİN ARASINDAYIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Dünya Kupası'ndaki hedeflerinin sorulması üzerine ise Kaan Ayhan, şöyle cevap verdi:

"İlk hedef Dünya Kupası'na gitmekti. Daha zor gruplar olduğunu düşünüyorum. Grupta bakalım en büyük favori biz miyiz. Ben şu anda takımın halini gördüğümde grupta favorilerin arasındayız diye düşünüyorum. Rakiplere de bağlı olarak orada birinci olursak devamına bakacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
