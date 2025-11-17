A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
İspanya'ya konuk olacak A Milli Takım'da Ahmed Kutucu kadroya dahil edildi. Ay-yıldızlı ekipte Kaan Ayhan ve Aral Şimşir sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almayacak.
A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir, yarın oynanacak İspanya maçında forma giyemeyecek. İki futbolcu, aday kadrodan çıkartıldı.
AHMED KUTUCU ÇAĞRILDI
Galatasaray'dan Ahmed Kutucu, A Milli Takım'a davet edildi. Milli Takım'da daha önce de kaptan Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkartılmıştı.
KEREM VE ABDÜLKERİM'İN AĞRISI VAR
A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın hafif ağrıları bulunuyor. İki futbolcunun durumu, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.