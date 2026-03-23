A Milli Takım'da Aral Şimşir, aday kadrodan çıkarıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off maçları için aday kadroya çağrılan Aral Şimşir, oynadığı son maçta sakatlık yaşadı ve A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Tedavisinin kulübünde sürdürülmesine karar verildi.

A Milli Futbol Takımı'nda 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off maçları için aday kadroya çağrılan Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "FC Midtjylland kulübünde forma giyen Aral Şimşir, son oynadığı karşılaşmada arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Dünya Kupası play-off maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. Müsabakanın ardından Danimarka'da yapılan tetkik ve muayene raporlarını inceleyen A Milli Takım sağlık heyeti, sakatlığın kamp sürecinde iyileşmeyeceğini belirledi. Teknik heyetin kararı ile futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu" ifadelerine yer verildi.

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'la ilgili yeni gelişme
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı

İran, İsrail'den çok o ülkeyi vurdu: Her gürültü patlama sanılıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor