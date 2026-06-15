A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası'na Mağlubiyetle Başladı
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Avustralya'ya 2-0 yenildi. Milliler, 20 Haziran'da Paraguay ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de ise Aziz Yıldırım yönetimi toplanıyor ve teknik direktör açıklanması bekleniyor.
A MİLLİ TAKIM
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
Gruptaki ikinci maçını 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak olan Milliler, maçın ardından Arizona'daki kamp yerine döndü. Ay-yıldızlı ekip rejenerasyon çalışması yapacak.
-Vincenzo Montella: Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmek gerekiyor
-Hakan Çalhanoğlu: Önemli olan bu maçı en çabuk şekilde unutmak ve önümüzdeki iki maça bakmak
-Abdülkerim Bardakcı: Herhangi bir özgüven kaybımız yok
2026 FIFA DÜNYA KUPASI
-H Grubu
19.00 İspanya-Yeşil Burun Adaları
01.00 Suudi Arabistan-Uruguay
-G Grubu
22.00 Belçika-Mısır
04.00 İran-Yeni Zelanda
FENERBAHÇE
Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim toplanacak. Toplantıda görev dağılımının yapılması beklenirken, teknik direktörün de toplantının ardından veya salı günü açıklanması bekleniyor
BASKETBOL
Sezonun final serisinin 2'nci maçı oynanacak. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeyi başaran Beşiktaş seride 1-0 önde bulunuyor.
20.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN