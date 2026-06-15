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A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası'na Mağlubiyetle Başladı

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Avustralya'ya 2-0 yenildi. Milliler, 20 Haziran'da Paraguay ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de ise Aziz Yıldırım yönetimi toplanıyor ve teknik direktör açıklanması bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Gruptaki ikinci maçını 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak olan Milliler, maçın ardından Arizona'daki kamp yerine döndü. Ay-yıldızlı ekip rejenerasyon çalışması yapacak.

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-Hakan Çalhanoğlu: Önemli olan bu maçı en çabuk şekilde unutmak ve önümüzdeki iki maça bakmak

-Abdülkerim Bardakcı: Herhangi bir özgüven kaybımız yok

2026 FIFA DÜNYA KUPASI

-H Grubu

19.00 İspanya-Yeşil Burun Adaları

01.00 Suudi Arabistan-Uruguay

-G Grubu

22.00 Belçika-Mısır

04.00 İran-Yeni Zelanda

FENERBAHÇE

Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim toplanacak. Toplantıda görev dağılımının yapılması beklenirken, teknik direktörün de toplantının ardından veya salı günü açıklanması bekleniyor

BASKETBOL

Sezonun final serisinin 2'nci maçı oynanacak. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeyi başaran Beşiktaş seride 1-0 önde bulunuyor.

20.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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