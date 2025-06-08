A Milli Takım, ABD'yi Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

A Milli Takım, ABD'yi Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti
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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu galibiyeti Türk halkına hediye ettiğini ve 2026 Dünya Kupası'na katılma hedeflerini vurguladı.

Hazırlık maçında ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, önemli bir takıma karşı ABD'de ilk kez galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Pratt & Whitney Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Montella, "Bu galibiyeti Türk halkına armağan etmek istiyorum, dini bayramımız var biliyorsunuz, bu galibiyet onlara hediye olsun. İlk 10 dakikası farklı geçti çünkü çalıştığımızın dışında başladılar orada bir gol buldular, 10. dakikadan sonra kendi baskı mesafelerimizi yeniden bulduk. İki golü de baskılar sonucunda bulabildik. Oyunu fazlasıyla beğendim, maçın geri kalanında istediğimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının performansından memnun olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz sezon sonu oldu, 50 maç oynamış futbolcularımız vardı. Ne kadar konsantrasyona sahip oldukları ve birlikte olmaktan keyif aldıklarını bir kez daha gösterdiler. Bu kamp boyunca önemli eksiklerimiz var yeni katılan futbolcularımızı değerlendirme fırsatımız oldu, onları yakından görmek bize mutluk veriyor bu maçın önemi aslında tabii bir galibiyet ama önemi şu, Amerika oyun prensipleri gelişmiş bir takım, hocalarını yıllardır tanıyorum, Tottenham döneminden bu yana. İyi oynayan bir takım, burada ilk kez galip gelmek mutluluk verici. Hedefimiz atmosfere alışabilmekti. Türk halkının bizi bu şekilde takip ettiğini görmek bize mutluluk veriyor ve güç katıyor. Berke ve Mustafa Eskihellaç'ın performanslarından memnun kaldık, ilk kez oynadılar ve performansları memnun ediciydi."

Montella, 2026 Dünya Kupası'na gideceklerine inandığını belirterek, "Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyorum ki 2026'da burada tekrar görüşürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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