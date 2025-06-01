A Milli Takım ABD ve Meksika ile Maçlara Hazırlanıyor
A Milli Futbol Takımı, ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Riva'da toplandı ve antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan ilk idman, fitness ve sahada pas çalışmalarıyla gerçekleşti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 Haziran'da ABD ve 11 Haziran'da Meksika ile özel maçlarda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Riva'da bir araya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Süper Lig'de maçların tamamlanmasının ardından TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, sınırlı bir oyuncu grubunun katılımıyla yapılan antrenman, öncelikle fitness salonundaki kuvvet ve mobilizasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen futbolcular, burada da pas ve aerobik koşu çalışmaları yaparak idmanı tamamladı.
A Milliler, yarın saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık bir antrenman yapacak.