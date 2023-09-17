A Milli Takım'a sürpriz hoca! Sadece Hırvatistan maçında görev alacak

Ermenistan ve Japonya maçlarının ardından eleştirilerin hedefi olan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u TFF'nin görevden aldığı bildirildi. Ay-yıldızlılar için Fatih Terim, Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ve Sergen Yalçın'ın adı geçerken ekim ayında oynanacak Hırvatistan maçına Kenan Koçak çıkabilir.

HIRVATİSTAN MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLABİLİR

TFF'nin Stefan Kuntz'u görevden aldığı ancak yardımcılarına herhangi bir bilgi geçmediği belirtiliyor. Ekim ayında oynanacak EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçında Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, mücadeleye Alman hocanın yardımcısı Kenan Koçak'ın liderliğinde çıkabilir.

KENAN KOÇAK'A "KAL" DENECEK

Yeni bir teknik direktörün gelmesi durumunda ise Kuntz'un yardımcıları ile de yollar ayrılacak. Kabul etmesi durumunda sadece Kenan Koçak yardımcı antrenörlük yapmaya devam edecek.