Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde ABD'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Takım, yarı finalde Japonya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde ABD'yi 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve adını dünyanın en iyi 4 takımı arasına yazdırdı.

Ay-yıldızlılar, yarı finalde cumartesi günü saat 11.30'da Japonya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Salon: Indoor Stadium Huamark, Bangkok

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland)

ABD: Ogbogu, M.Skinner, Franklin, Rettke, Poulter, A.Skinner, Hentz (L) (Kaahaaina-Torres, Samedy, Eggleston, Frantti)

Türkiye: Cansu, Vargas, Eda, Hande, Zehra, Ebrar, Gizem (L) (İlkin, Elif, Jack-Kısal, Aslı)

Setler: 14-25, 25-22, 14-25, 23-25

Süre: 110 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ankara'da kritik görüşme: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırladı

Ankara'da 50 dakikalık zirve! Görüşmede gelenek yine bozulmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafiği tehlikeye soktu! Yolun ortasında uyudu, o anlar kameralarda

Yolun ortasında duran aracın yanına gitti, gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.