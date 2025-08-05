A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-2 Geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-2 Geçti
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Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 3-2 kazandı.

TAYLAND'DA düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da Gloria Sports Arena'da sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçından 3-2 galip ayrıldı.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN: 3-2

SALON: Gloria Sports Arena

TÜRKİYE: Elif 2, Hande 18, Aslı 9, Derya 19, İlkin 14, Eda 15, Eylül (L) (Dilay 1)

SIRBİSTAN: Dangubic 15, Popovic 5, Bukilic 18, Milenkovic 10, Kurtagic, Mirkovic 1, Pusic (L) (Osmajic 8, Kirov 7, Miljevic 6)

SETLER: 22-25, 18-25, 25-22, 25-18, 18-16

SÜRE: 1 saat 53 dakika

Filenin Sultanları, Antalya kampını 6 Ağustos Çarşamba günü Sırbistan ile oynayacağı üçüncü hazırlık maçıyla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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