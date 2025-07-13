A Milli Kadın Voleybol Takımı Sırbistan'a 3-0 Mağlup Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Sırbistan'a 3-0 Mağlup Oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Sırbistan karşısında 3-0 yenilerek turnuvadaki 4. mağlubiyetini aldı. Çeyrek finalde rakipleri, bu gece oynanacak olan Çin-ABD karşılaşmasının ardından belirlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki dördüncü maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

Milletler Ligi'nde 12. maçında 4. yenilgisini alan millilerin çeyrek finaldeki rakibi bu gece oynanacak Çin-ABD karşılaşmasının ardından belli olacak. VNL Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde Atlas Arena'da oynanacak.

Salon: Omnisport

Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), İsmail İbrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Sırbistan: Ivanovic, Aleksic, Mirkovic, Uzelac, Kurtagic, Boskovic, Jedgic (L) (Milenkovic)

Türkiye: Yaprak, Zehra, Vargas, Ebrar, Jack-Kısal, Dilay, Gizem (L) (Meliha, Derya, Aslı, Saliha)

Setler: 25-18, 25-20, 25-18

Süre: 72 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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