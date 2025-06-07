A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-2 Mağlup Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-2 Mağlup Etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde Polonya ile oynadığı üçüncü maçta 3-2 galip gelerek puanını 8'e çıkardı. Takım, yarın Çin ile karşılaşacak.

Salon: Ulusal

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Türkiye: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık (Simge Aköz, Saliha Şahin, Dilay Özdemir)

Polonya : Rozanski, Pierzchala, Wenerska, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak (Szczyglowska, Lukasik, Grabka, Smarzek, Damaske, Lysiak)

Setler: 25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 15-7

Süre: 111 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan ve puanını 8'e çıkaran milli takım, VNL'nin ilk haftasındaki son müsabakasında yarın TSİ 14.30'da Çin ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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