A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı
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FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş sporcu kadrosu duyuruldu. Şampiyona 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Tayland'da gerçekleştirilecek.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş sporcu kadrosu açıklandı.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül tarihlerinde Tayland'da gerçekleştirilecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Şampiyona öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş sporcu kadrosu belli oldu.

Milli takımın geniş sporcu kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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