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Filenin Sultanları Çin'le yarı finalde

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde yarın ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Türkiye liderlik etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlarken, Çin 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı. Maç TSİ 14.30'da Makau'da oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde yarın ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak.

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.

Kaynak: AA
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