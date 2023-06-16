Üye Girişi
Haberler
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Kanada'ya set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Kanada'ya set vermedi

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Rakibine set vermeden deviren ay-yıldızlılar, 7. maçında 5. galibiyetini elde etti.

Hong Kong'ta oynanan FIVB Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

5. GALİBİYETİMİZİ ALDIK

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin yedinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yenerek beşinci galibiyetine imza attı.

SON MAÇ DOMİNİK'LE OYNANACAK

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki son maçında 18 Haziran Pazar günü saat 12.00'de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Hae-Yoeun Sung (Güney Kore)

Türkiye: İlkin, Eda, Elif, Ebrar, Aslı, Vargas, Simge (L) (Cansu, Hande, Saliha, Ayça (L), Yasemin)

Kanada: Gray, Maglio, Van Ryk, Howe, White, King, Palermo (L) (Murmann (L), Ogoms, Mitrovic, Livingston)

Setler: 25-15, 25-22, 25-20

Süre: 1 saat 8 dakika

Haberler.com - Spor

voleybol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title