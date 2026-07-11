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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi üçüncü etabında ev sahibi Japonya'yı 3-1 yenerek 8. galibiyetini aldı ve VNL Finalleri'ne katılmayı garantiledi.

Salon: Asue Arena

Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Japonya : Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura (Kojima, Shigihara, Fukudome, Kitamado, Iwasawa, Sakae)

Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Jack-Kısal, Elif Şahin (Gizem Örge, Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek)

Setler: 22-25, 25-22, 22-25, 22-25

Süre: 107 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki üçüncü maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti.

Milli takım, Japonya'nın Osaka kentinde oynanan maçta, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazandı.

Bu sonuçla ay-yıldızlılar, turnuvadaki 11. maçında 8. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşadı ve 4. sıraya yükseldi. Puan tablosunun zirvesindeki ABD'nin ise 11. müsabakada 9. galibiyeti bulunuyor. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantiledi.

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin üçüncü etabındaki son maçında yarın TSİ 09.30'da Tayland ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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