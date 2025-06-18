A Milli Kadın Voleybol Takımı Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 ile Geçti

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2025 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı. Oyuncular Meliha Diken ve Zehra Güneş, galibiyetin ardından duydukları mutluluğu paylaştı.

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek 5'te 5 yapan A Milli Voleybol Takımı'nda oyuncular Meliha Diken ve Zehra Güneş, net bir skorla kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Milli oyuncular, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Meliha Diken, "İnanılmaz güzel bir atmosfer vardı. Bugünü heyecanla bekliyorduk. Herkese destekleri için çok teşekkür ederiz. Umarım sonraki maçlarda da aynı şekilde destek olur. Çok keyif aldık, umarım diğer maçlarda da aynı performansı gösterebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın galip gelmesinde yaptıkları defansın önemli olduğunu vurgulayan 31 yaşındaki smaçör, "Dominik Cumhuriyeti'nin maçta tam olarak ritmini bulduğunu düşünmüyorum. İyi hazırlandık. Onları güzel analiz edebildik." diye konuştu.

Zehra Güneş de salonda güzel bir atmosfer olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk maçlar zordur. Uzun süreden sonra takıma katıldık. Çok kritik yerlerden geri dönüp kıyasıya mücadele verdiğimiz setleri almamızın en büyük nedenlerinden biri de bence buydu. Sahada ve ekran başında bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde kritik yerlerde gücün bizde olduğunu hatırlatıp 3-0'lık net bir skorla galip gelebildik."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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