Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çeyrek Finalde ABD ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çeyrek Finalde ABD ile Karşılaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile mücadele edecek. Milliler, tarihi bir başarı elde edip yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek.

Tayland'da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın TSİ 16.30'da Huamark Spor Salonu'nda ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ABD'yi elemesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.

Türkiye - ABD eşleşmesinin galibi, yarı finalde Hollanda - Japonya maçının galibiyle karşılaşacak.

A Milliler; Kanada, İspanya ve Bulgaristan ile yer aldığı E Grubu'nu yenilgisiz, lider olarak tamamladı. Ay-yıldızlılar son 16 turunda da Slovenya'yı mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi. D Grubu'nda Slovenya, Arjantin ve Çekya ile oynayan ABD, bütün maçlarını kazandı ve lider oldu. ABD, son 16 turunda ise Kanada'yı yenerek çeyrek finale çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yunan basını öve öve bitiremedi: Türkiye'nin silahlanmada yaşadığı patlama baş ağrısı oluşturuyor

"Türkiye'nin yaşadığı patlama, başımızı ağrıtıyor"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Heyelanın yuttuğu köyde 1000'den fazla kişi öldü, 6 ülkeden dayanışma mesajı geldi

Heyelan koskoca bir köyü yuttu, 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.