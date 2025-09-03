A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çeyrek Finalde ABD ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek.

Tayland'da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın TSİ 16.30'da Huamark Spor Salonu'nda ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ABD'yi elemesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.

Türkiye - ABD eşleşmesinin galibi, yarı finalde Hollanda - Japonya maçının galibiyle karşılaşacak.

A Milliler; Kanada, İspanya ve Bulgaristan ile yer aldığı E Grubu'nu yenilgisiz, lider olarak tamamladı. Ay-yıldızlılar son 16 turunda da Slovenya'yı mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi. D Grubu'nda Slovenya, Arjantin ve Çekya ile oynayan ABD, bütün maçlarını kazandı ve lider oldu. ABD, son 16 turunda ise Kanada'yı yenerek çeyrek finale çıktı. - İSTANBUL