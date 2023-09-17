A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 yendi

A Milli Kadın Voleybol takımı, olimpiyat elemeleri 2. maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları bu galibiyetle turnuvada 2'de 2 yapmış oldu.