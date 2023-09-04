A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şampiyonluk coşkusunu İzmitlilerle birlikte yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, setlerde iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonu oldu. İzmitliler, büyük bir heyecana sahne olan müsabakayı, İzmit Belediyesi önünde dev ekrandan takip etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de İzmitliler ile birlikte şampiyonluk coşkunu yaşadı. Belediye meydanını dolduran vatandaşlar, tarihi şampiyonluğu marşlarla ve oyun havalarıyla kutladı.