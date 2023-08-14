A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'ya gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası grup karşılaşmalarını oynamak üzere Almanya'ya gitti.

Dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçları için Almanya'nın Düsseldorf şehrine hareket etti. Filenin Sultanları'nı taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'ndan saat 15.30'da kalktı. Milli voleybolcular ve başantrenör Daniele Santarelli, havalimanında kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında 18 Ağustos Cuma günü TSİ 18.00'de İsveç ile karşı karşıya gelecek.