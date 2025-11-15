Haberler

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda Belçika'ya Yenildi

Türkiye, Billie Jean King Kupası Dünya Grubu Play-off'larında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Ayla Aksu'nun galibiyetiyle başlayan maçta, Zeynep Sönmez kaybetti ve çiftler mücadelesi de kaybedilip seri sonlandırıldı. Türkiye, F Grubu'nu birer galibiyet ve mağlubiyetle tamamladı.

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Dünya Grubu Play-off'ları F Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Almanya'nın Münih kentindeki Ismaning Tenis Kulübü'nde düzenlenen F Grubu maçlarında Belçika ile karşılaştı.

Ayla Aksu (kadınlar dünya 403 numarası), Sofia Costoulas'ı (149) 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek Türkiye'yi seride 1-0 öne geçirdi.

Zeynep Sönmez'in (113), Hanne Vandewinkel (125) ile oynadığı maçı 2-0 (6-4, 6-4) kaybetmesiyle durum 1-1'e geldi.

Serinin galibi, Ayla Aksu-İpek Öz ile Sofia Costoulas-Magali Kempen çiftleri arasındaki karşılaşmayla belli oldu. Milli takım, hem 2 saat 46 dakika süren maçı (6-4, 6-7, 6-7) hem de seriyi 2-1 kaybetti.

Tarihinde ilk kez Billie Jean King Kupası Dünya Grubu Play-off'larında yer alan Türkiye, F Grubu'nu birer galibiyet ve mağlubiyetle tamamladı.

Grupta sıralama, yarın oynanacak Almanya-Belçika maçıyla belirlenecek.

Takımların 3'erli 7 gruba dağıtıldığı play-off maçları sonucu grup liderleri, 2026 Billie Jean King Kupası Elemeleri'ne yükselecek. Kalan 14 ekip ise 2026'da bölgesel grup 1 seviyesinde mücadelesine devam edecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
