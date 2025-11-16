A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'na Katılamadı

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Dünya Grubu Play-off'ları F Grubu'nu 2'nci sırada bitirerek elemelere katılamadı.

Almanya'nın Münih kentindeki Ismaning Tenis Kulübü'nde düzenlenen F Grubu maçlarının sonuncusu Almanya ile Belçika arasında oynandı.

Belçika, ev sahibi Almanya'yı 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı. F Grubu'nu lider tamamlayan Belçika, 2026 Billie Jean King Kupası Elemeleri'ne yükseldi.

Birer galibiyet ve mağlubiyetle 2'nci olan Türkiye ve iki maçını da kaybederek son sırayı alan Almanya, 2026'da Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'de mücadele edecek.