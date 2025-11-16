Haberler

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'na Katılamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Tenis Takımı, F Grubu'nu 2'nci sırada bitirerek 2026 Billie Jean King Kupası elemelerine katılma şansını kaybetti. Belçika, Almanya'yı yenerek grubu lider tamamladı.

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Dünya Grubu Play-off'ları F Grubu'nu 2'nci sırada bitirerek elemelere katılamadı.

Almanya'nın Münih kentindeki Ismaning Tenis Kulübü'nde düzenlenen F Grubu maçlarının sonuncusu Almanya ile Belçika arasında oynandı.

Belçika, ev sahibi Almanya'yı 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı. F Grubu'nu lider tamamlayan Belçika, 2026 Billie Jean King Kupası Elemeleri'ne yükseldi.

Birer galibiyet ve mağlubiyetle 2'nci olan Türkiye ve iki maçını da kaybederek son sırayı alan Almanya, 2026'da Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'de mücadele edecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı

Hakkındaki iddialara en sonunda patladı: Maşallah diyeceklerine...
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada

Yüreğimizi yakan katliam gibi kaza kamerada!
Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı

Hakkındaki iddialara en sonunda patladı: Maşallah diyeceklerine...
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen

Dünya devi kapısını çalacak! İşte o takım
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
O anları paylaştı, 'Gereken yapıldı' dedi

O anları paylaştı, "Gereken yapıldı" dedi
Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı

Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.