Milli takımın gollerini Muğlalı Aleyna attı

Avrupa Hokey Federasyonu Grup Eleme Müsabakalarında Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Kadın Hokey Takımı, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren goller 18 yaşındaki Muğlalı milli sporcu Aleyna Satılmış'tan geldi.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Hokey Federasyonu Grup Eleme Müsabakaları'nda heyecan devam ediyor. Turnuvadaki önemli sınavlarından birinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Hokey Takımı, rakibini 2-0 mağlup etti.

Milli takımın sahadan zaferle ayrılmasını sağlayan golleri, Muğlalı milli hokeyci Aleyna Satılmış kaydetti. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen sergilediği yüksek performansla A Milli Takım kadrosunda kendine yer bulan genç golcü, Hırvatistan karşısında attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.

Kariyerini Muğla'nın başarılı temsilcisi Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü'nde sürdüren Aleyna Satılmış, yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor. Genç yıldız, turnuva hazırlıkları kapsamında İsviçre ile oynanan ve millilerimizin 1-0 kazandığı hazırlık karşılaşmasında da takımımızın tek golünü atarak galibiyetin mimarı olmuştu.

Grup eleme müsabakalarında yoluna emin adımlarla devam eden A Milli Takım'da, genç yaşına rağmen sergilediği bu performansla Aleyna Satılmış, Türk hokeyinin gelecekteki en büyük gol silahlarından biri olacağını bir kez daha kanıtladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı