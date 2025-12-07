Haberler

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Slovenya'yı yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık kampındaki son maçında Slovenya'yı 30-25 yendi. Maç, Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuva, 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na hazırlık amacıyla düzenleniyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ilk yarısı 14-14 beraberlikle geçilirken müsabaka ay-yıldızlı takımın 30-25 üstünlüğüyle tamamlandı.

Dostluk turnuvasının ilk maçında milli takım, dün Kuzey Makedonya'ya 29-26, ikinci karşılaşmasında da Slovakya'ya 32-28 yenildi.

Organizasyon, Türkiye'nin, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya ile 3-20 Aralık 2026 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın hazırlık turnuvası kapsamında düzenlendi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
