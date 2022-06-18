A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Cezayir'e 34-28 yenildi 19. Akdeniz Oyunları hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, özel maçta Cezayir'e 34-28 mağlup oldu. 19. Akdeniz Oyunları hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, özel maçta Cezayir'e 34-28 mağlup oldu. Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre kadın milliler, Çamlıca Spor Okulu Spor Salonu'nda oynanan mücadelede devreyi 14-13 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili olan Cezayir, maçtan 34-28 galip ayrıldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cezayir ile dün oynadığı hazırlık maçını ise 33-19 kazanmıştı. AA / Hilmi Sever - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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