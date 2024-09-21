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A Milli Kadın Hentbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp yapıyor. Milli takım antrenmanlarını başantrenör Costica Buceschi yönetiminde sürdürüyor ve yarın kampı tamamlayarak Portekiz'e gidecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'da kamp yapan milli takım, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde detaylı tarama testinden geçti.

Antrenmanlarını başantrenör Costica Buceschi yönetiminde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda sürdüren milliler, yarın Ankara kampını tamamlayacak.

Ay-yıldızlı kafile, güncellenecek kadrosuyla 23 Eylül'de Portekiz'e gidecek. Batalha'da kampa girecek A Milli Kadın Hentbol Takımı, Portekiz ve Brezilya ile hazırlık turnuvasında karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Milli Takım Portekiz Turnuva ankara Yaşam Spor

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