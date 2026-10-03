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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçları öncesi Riva'da idman yaptı

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turunda Slovenya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına devam etti. Riva'da teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki antrenmanın ardından milliler yarın çift antrenman yapacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turunda Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Çabukluk ve çeviklik çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel oyunla tamamlandı.

Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Play-off turunda Slovenya ile ilk maçını 9 Ekim Cuma günü İstanbul'da yapacak milliler, deplasmandaki rövanş mücadelesini ise 13 Ekim Salı günü oynayacak.

Kaynak: AA
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