A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçları öncesi çift idman yaptı

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre deknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki ay-yıldızlılar, günün ilk antrenmanında fitness çalışması yaptı.

Milliler, günün ikinci çalışmasını ise Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan A Milli Takım, antrenmanı rondo ve taktiksel oyunla tamamladı.

Ay-yıldızlılar, Slovenya karşılaşmalarının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA