Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçları öncesi çift idman yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milliler, ikinci çalışmayı Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre deknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki ay-yıldızlılar, günün ilk antrenmanında fitness çalışması yaptı.

Milliler, günün ikinci çalışmasını ise Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan A Milli Takım, antrenmanı rondo ve taktiksel oyunla tamamladı.

Ay-yıldızlılar, Slovenya karşılaşmalarının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar

Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
CHP, İstanbul'daki kalesi Kadıköy'ü gözden mi çıkardı? Rekor oyla seçilen Mesut Kösedağı disipline gönderildi

CHP'den tartışmalı karar! İstanbul'daki kalesini gözden çıkardı

İddia hayli vahim! İşte 'Kaçırıldı' denilen uçaktan kan donduran görüntüler

İddia vahim! İşte "Kaçırıldı" denilen uçaktan kan donduran görüntüler
Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak

Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev derbi bizi bekliyor
Bakan Gürlek'in Türkevi programında çekilen fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı

Bakan Gürlek’in Türkevi’ndeki fotoğrafının perde arkası ortaya çıktı
Suriye’de düğünlerde sıra dışı karar: Damadın kadınlar salonuna girmesi yasaklandı

Düğün geleneklerini altüst eden karar: Damatlara salon yasağı geldi!
UEFA, kulüplere tam 31,5 milyon euro dağıtacak

Haber yolladılar! Tamı tamına 31,5 milyon avro dağıtacaklar