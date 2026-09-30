A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçları öncesi çift idman yaptı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçları öncesi çift idman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milliler, ikinci çalışmayı Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptı.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına çift idmanla devam etti.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre deknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki ay-yıldızlılar, günün ilk antrenmanında fitness çalışması yaptı.
Milliler, günün ikinci çalışmasını ise Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan A Milli Takım, antrenmanı rondo ve taktiksel oyunla tamamladı.
Ay-yıldızlılar, Slovenya karşılaşmalarının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.