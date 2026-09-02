A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu bell oldu
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı. Kadroda Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke ve diğer önemli isimler yer alıyor.
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
Ay-yıldızlıların FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı