Haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı 8 Yıl Sonra Dünya Kupası'nda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Türkiye, ilk kez katıldığı 2014 Dünya Kupası'nda 4. olarak en iyi derecesini elde etti Milliler, 2018'de düzenlenen organizasyonu 10. sırada tamamladı A Milli Kadın Basketbol Takımı, oynadığı 457 resmi maçın 268'ini kazandı, 189'undan yenilgiyle ayrıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda 3. kez sahne alacak.

Ay-yıldızlılar, Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'yla 8 yıllık özleme son verecek.

Dünya Kupası'nda ilk kez 2014'te mücadele eden milli takım, 4. olarak önemli bir başarıya imza attı.

2018 Dünya Kupası'nı 10. tamamlayan Türkiye, 2022'deki turnuvaya ise katılma hakkı kazanamadı.

İlk Dünya Kupası'nda madalyanın kıyısından döndü

A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk kez katıldığı 2014 Dünya Kupası'nda 4. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Ay-yıldızlılar, ev sahibi olduğu organizasyonda Fransa, Kanada ve Mozambik ile B Grubu'nda yer aldı.

Ankara'da oynanan tüm maçları kazanarak grubu lider tamamlayan milli takım, doğrudan çeyrek finale yükseldi. A Milli Takım, İstanbul'da yapılan çeyrek final müsabakasında Sırbistan'a 62-61 üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde İspanya'ya 66-56 yenilen Türkiye, üçüncülük maçında ise Avustralya'ya 74-44 mağlup olarak bronz madalyayı kazanamadı ve turnuvayı 4. tamamladı.

2018'de beklentileri karşılayamadı

Ay-yıldızlı ekip, son kez katıldığı 2018 Dünya Kupası'nda istediği performansı sergileyemedi.

Milliler, İspanya'nın Tenerife kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Avustralya, Nijerya ve Arjantin ile B Grubu'nda mücadele etti.

Tek galibiyet alabildiği grubu üçüncü sırada bitiren Türkiye, eleme turu oynamaya hak kazandı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'ya 78-61 yenilerek elendi ve Dünya Kupası'nı 10. sırada tamamladı.

Milli takım 457 resmi maça çıktı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihinde 457 resmi maç oynadı.

Ay-yıldızlılar, 1964 yılında Batı Almanya'ya karşı Münih'te yaptığı maçlarla başlayan serüvende geride kalan 457 müsabakanın 268'ini kazandı, 189'undan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA
Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köpek saldırısında yüzü kalıcı iz kalan çocuk için 1,2 milyon TL tazminat

O köpeğin sahibi için karar! İşte ödeyeceği tazminat miktarı

Acun Ilıcalı'dan tam 19 transfer! Şimdi Premier Lig düşünsün

Acun çıldırdı, şimdi Premier Lig düşünsün
Girne'deki gemi faciasında kahreden detay! Can yeleğini evladına giydirip, kız kardeşine emanet etti

Can yeleğini kızına giydirerek kurtaran kahraman anneye acı veda
Altın yatırımcısı şokta! Kuyumcular bile gözünü cuma gününe çevirdi

Altın yatırımcısı şokta! Kuyumcular bile gözünü cumaya çevirdi
Rezidansın 14’üncü katından düşen genç kadın hayatını kaybetti

26 yaşındaki Nisa'nın 14. kattan düştüğü anlar kamerada
Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor
İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi

Resmen gövde gösterisi! "Askerler öldü, İHA’lar imha edildi"