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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya ile yarın hazırlık maçı yapacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya ile yarın hazırlık maçı yapacak

Spor Haberleri

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Çekya ile yarın karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Çekya ile yarın karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, Yunanistan ile dün oynadığı hazırlık maçını 90-75 kazanmıştı.

Milliler, 15-25 Haziran'da düzenlenecek şampiyonada Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile D Grubu'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA / Spor

basketbol Çekya Spor Haberler

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