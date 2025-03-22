Kaan Ayhan A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı ilk maçta sakatlanan Kaan Ayhan'ın durumu ciddileşti. Yapılan tetkikler sonucunda, oyuncunun tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceğine karar verildi. Bu nedenle Kaan Ayhan, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Takım, eksik oyuncusuyla mücadele etmek zorunda kalacak.
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden aday kadrodan çıkarıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor