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Kaan Ayhan A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

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A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı ilk maçta sakatlanan Kaan Ayhan'ın durumu ciddileşti. Yapılan tetkikler sonucunda, oyuncunun tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceğine karar verildi. Bu nedenle Kaan Ayhan, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Takım, eksik oyuncusuyla mücadele etmek zorunda kalacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden aday kadrodan çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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