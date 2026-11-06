A Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçı biletleri 3 bin liraya kadar satılıyor

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçı biletleri 3 bin liraya kadar satılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadelenin biletleri Passo üzerinden bin ile 3 bin lira arasında satılıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamasından satın alınabilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları bin ile 3 bin lira arasında değişiyor.
Kaynak: AA