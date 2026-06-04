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A Milli Takım, Miami'deki ilk antrenmanını yaptı

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Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Miami'ye gelen A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kenan Yıldız salonda çalışırken, Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı.

DÜNYA Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrine gelen A Milli Futbol Takımı, buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Florida Blue Training Center'da teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

KENAN YILDIZ SALONDA, FERDİ KADIOĞLU TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

A Milli Takım'da Kenan Yıldız takım otelinde fitness salonunda çalışma yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Kerem Aktürkoğlu daha sonra çalışmalarına bireysel olarak devam etti. Ferdi Kadıoğlu ise takımdan ayrı çalışma yaptı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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