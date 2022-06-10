A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın deplasmanda Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın deplasmanda Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karşılaşmanın oynanacağı Lüksemburg Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlığı bulunan ve kamp yapılan otelde bireysel çalışan Rıdvan Yılmaz katılmadı. Kuntz'un saha ortasında oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Oyuncular daha sonra istasyon çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Lüksemburg karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi. Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi. Ay-yıldızlı ekip yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 AA / Hilmi Sever - Spor A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz Lüksemburg Spor Haberler

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