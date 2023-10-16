A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi

A Milli Futbol Takımı, sahasında Letonya'yı 4-0 yenerek tarihinde 6'ncı kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Ay-yıldızlılar, Almanya'da düzenlenecek organizasyonda gruplarda mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı, sahasında Letonya'yı 4-0 yenerek tarihinde 6'ncı kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Ay-yıldızlılar, Almanya'da düzenlenecek organizasyonda gruplarda mücadele edecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu 7'nci hafta karşılaşmasında sahasında Letonya'yı 4-0 yenen 1 maçı fazla olan milliler, puanını 16'ya yükselterek 5 takımın mücadele ettiği grupta bitime 1 hafta kala EURO 2024'e katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacak.

D Grubu'nu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen Ay-yıldızlılar, tarihinde 6'ncı kez Avrupa Şampiyonası'nda yer almaya hak kazandı. A Milli Takım, 1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020'den sonra EURO 2024 Almanya'da mücadele edecek.

Milliler, 2016 ve 2020'den sonra 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına da katılmayı başardı.

TÜRKİYE İLK KEZ ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ DEFA KATILACAK

Milli Takım, tarihinden ilk kez üst üste 3'üncü defa Avrupa Şampiyonası grup aşamasına adını yazdırdı.

Ay-yıldızlılar, daha önce 1996 ve 2000 şampiyonalarına katılmış ancak 2004'e gidememişti.

2016 ve 2020'ye katılma hakkı elden eden milliler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da katılarak ilk kez 3 turnuva üst üste bu organizasyonun finallerinde mücadele edecek.

KURA ÇEKİMİ 2 ARALIK'TA HAMBURG'DA

EURO 2024 finalleri grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.

Elbphilharmonie'de gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.

14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak şampiyonaya 10 kent ev sahipliği yapacak.

Açılış maçının Münih Stadyumu'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, final karşılaşması ise Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.

TURNUVAYA SON ÜÇ BİLET MART 2024'TE

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak takımlar belli oluyor. Elemelerde 10 grupta mücadele edip ilk 2 sırayı alan 20 takım turnuvaya katılmak için yarışıyor. Ev sahibi Almanya'nın dışında Belçika, Fransa, Portekiz ve Türkiye, elemelerdeki performanslarıyla adlarını EURO 2024'e yazdırdı.

Organizasyona katılacak son 3 takım, Mart 2024'te oynanacak play-off'larla belirlenecek. 12 takım, 2022-2023 Milletler Ligi'ndeki performanslarına göre Play-Off'lara katılacak . 21-26 Mart 2024 tarihlerinde 6 yarı final ve ardından 3 final maçı yapılacak. Bu maçları kazanan 3 takım, 24 takımlı finallere katılımı tamamlayacak.

EURO 2024'ÜN EV SAHİBİ STATLARI

Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılması planlanan şampiyonaya 10 stadyum ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın açılış maçı Münih Stadyumu'nda oynanacak. Organizasyonun final karşılaşması ise Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak kentler ve stadyumlar şu şekilde:

Berlin: Berlin Olimpiyat (Mevcut kapasite: 70.000)

Köln: Köln Stadyumu (47.000)

Dortmund: BVB Stadyumu ( 66.000)

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (47.000)

Frankfurt: Frankfurt Arena (48.000)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000)

Hamburg: Volksparkstadion (50.000)

Leipzig: Leipzig Stadyumu (42.000)

Münih: Münih Stadyumu (67.000)

Stuttgart: Stuttgart Arena (54.000)

TURNUVANIN ŞEHİR ELÇİLERİ BELLİ OLDU

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran – 14 Temmuz tarihlerinde 10 farklı şehirde düzenlenecek. Bu şehirlere elçilik yapacak isimler ise açıklandı.

Şampiyonada ev sahipliği yapacak şehirlerin elçileri şöyle:

Berlin: Kevin-Prince Boateng

Köln: Harald Schumacher

Dortmund: Roman Weidenfeller, Annike Krahn

Düsseldorf: Martina Voss-Tecklenburg, Sandra Mikolaschek, Selin Oruz

Frankfurt: Alex Meier, Deborah Levi

Gelsenkirchen: Gerald Asamoah

Hamburg: Patrick Esume

Leipzig: Profesör Dr Jörg Junhold, Anja Mittag, Jürgen Zielinski

Münih: Dr Felix Brych

Stuttgart: Cacau, Niko Kappel, Eli Seitz